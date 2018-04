I første omgang blev det kaldt et selvmål, men nu får Jonas Wind æren for FC Københavns første mål mod AaB.

Den 19-årige FC København-angriber Jonas Wind kan nu kalde sig målscorer i sin første kamp som starter i Superligaen.

Han er blevet krediteret for FCK's mål til 1-0 i onsdagens hjemmesejr på 2-1 over AaB.

I første omgang blev målet tilskrevet AaB's Jakob Blåbjerg, altså et selvmål, men Divisionsforeningen har nu omstødt dette.

- I den konkrete situation var vurderingen, at Jonas Winds afslutning havde retning mod målet.

- Selv om Jakob Blåbjerg rammer bolden på vej mod mål, bliver Jonas Wind krediteret for scoringen, da vurderingen var, at afslutningen havde retning indenfor målrammen, begrunder Divisionsforeningen ifølge Tipsbladet.

Det var i kampens 13. minut, at unge Wind helflugtede til et indlæg, så bolden tydeligvis havde kurs mod nettet, men på selve målstregen hjalp Blåbjerg bolden på vej.

På storskærmen i Telia Parken blev målet omtalt som et selvmål, og det fik efter kampen træner Ståle Solbakken til at reagere.

- Det var ikke et selvmål, og jeg skal have fat i ham, der styrer den storskærm. Han skal stå skoleret i morgen. For det er en skandale, at der stod Blåbjerg på vores egen skærm, sagde Solbakken til Ekstra Bladet onsdag.

Jonas Wind har fået spilletid i syv superligakampe i denne sæson, men onsdag var det første gang, at han startede på banen. Det var første gang, at han scorede i ligaen.