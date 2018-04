Søndersø: En gammel og grim skibscontainer er normalt ikke noget, der hører hjemme på området ved en kirke. Men bagved Søndersø Kirke har sådan en af slagsen stået og i minimum 15 år, da den er blevet brugt til opbevaring af gravernes mange arbejdsmaskiner. Men nu bliver den gamle skibscontainer snart fjernet, da kirken får et helt nyt maskinhus, der allerede nu er i gang med at blive opført. Det fortæller Poul Bach Ejstrup, kirkeværge i Søndersø Sogns Menighedsråd.

- Det er hårdt tiltrængt, så vi glæder os helt vildt over, at den gamle skibscontainer nu bliver fjernet. Det har ikke været alt for kønt at se på, siger Poul Bach Ejstrup.

Det nye maskinhus bliver 51 kvadratmeter stort, og der vil være plads til alle arbejdsmaskinerne. Huset bygges i samme stil som kirkens graverhus, så bygningen kommer til at passe ind i miljøet.

- Desuden kommer maskinerne nu til at stå et tørt sted uden kondensvand, som er med til at skabe rust. Det er vores gravere rigtig glade for, fortæller Poul Bach Ejstrup.