Brugsforeningen i Marstal kunne på sit årsmøde onsdag aften præsentere et årsregnskab, der på bundlinjen gav et plus på 447.000 kroner før skat. - Det har været et driftsmæssigt godt år, siger foreningens formand, Finn Møller Madsen.

Marstal: Det går godt for Marstal Brugsforening, der har 2600 medlemmer.

På foreningens årsmøde onsdag aften blev forretningens årsregnskab fremlagt, og her kom det frem, at brugsen i 2017 opnåede en bruttofortjeneste på 16,7 millioner kroner, hvilket er lidt over en halv million kroner mere i forhold til 2016.

Marstal Brugsforening kom således ud af 2017 med et overskud på i alt 447.009 kroner før skat.

Marstal Brugsforenings årsregnskab 2017 Bruttofortjeneste: 16,7 mio. kr. (2016: 16 mio. kr.)Personaleomkostninger: 14 mio. kr. (2016: 13 mio. kr.)Resultat før skat: 447.009 kr. (2016: 218.158 kr.)Antal medlemmer af Marstal Brugsforening A.m.b.a.: 2600Ledelse: Uddeler Hardy Overlund.Bestyrelse: Finn Møller Madsen (formand), Lillian Groth Andersen, Thomas Hansen, Tommy Christensen, Gitte Brygger, Anne Gjervig og Ina Gudmundsson.

Bestyrelsesformand Finn Møller Madsen er godt tilfreds med resultatet.

- Vi har haft et driftsmæssigt godt år. Vi kan ikke oplyse vores omsætning, men jeg kan sige, den har været god, siger han og fortsætter:

- I 2018 vil der ikke blive foretaget større ændringer. Dog skal den gamle del af taget renoveres, og vi arbejder på at få et samarbejde i gang med en lokal fisker, så der i sommermånederne kan være et fiskeudsalg fra en salgsvogn, som skal stå ude foran brugsen. For eksempel på parkeringspladsen.

I 2018 har Marstal Brugsforening 50 års jubilæum, og det vil blandt andet blive fejret ved, at alle brugsens medlemmer får udleveret en mulepose i stof.

- Vi vil gerne væk fra den massive brug af plastikposer, og vores håb er, at muleposerne vil blive brugt flittigt, siger Finn Møller Madsen.

Det er også blevet vedtaget, at brugsen fremover skal holde længere åbent.

- I sommerperioden vil brugsen holde åbent til klokken 21, og resten af året vil butikken holde åbent til klokken 19 alle ugens dage, siger Finn Møller Madsen.

Marstal Brugsforening ledes af en bestyrelse, og på årsmødet var tre af de i alt syv bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle tre blev genvalgt, og det gjorde suppleanten også.