Odense: Der bliver i eftermiddag sat punktum i en sag om cirka 30 indbrud og indbrudsforsøg, som blev begået i Odense sidste efterår.

I slutningen af november 2017 anholdt Fyns Politi en dengang 27-årig mand, som blev sigtet for omkring 30 indbrud i det sydlige Odense. Indbruddene var sket inden for en periode på tre-fire uger.

Efter anholdelsen af manden ventede der politiet et større opklaringsarbejde, for i hans hjem fandt betjente et stort lager af tyvekoster, heriblandt en del smykker, hvis ejere politiet skulle forsøge at finde.

Manden var ikke den eneste formodede tyv, som politiet slog kløerne i mod slutningen af 2017. I alt otte formodede indbrudstyve blev anholdt i løbet af november, og et par af dem blev sigtet for henholdsvis fem indbrud i Middelfart og Odense og otte indbrud i Odense.