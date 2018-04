Fællesskab

Fredericia: Folk, der ikke er vant til at spille fodbold, kan sagtens spille med de lokale Messi'er, når bare alle er enige om at hygge sig og have det sjovt. Og den enighed er allerede på plads inden første fløjt, da Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia onsdag eftermiddag og tidlig aften holder Fodbold på tværs.

Turneringen afvikles i Fredericia Idrætscenter. Allerede uden for centrets midlertidige hovedindgang ved svømmehallen kan man mærke hyggen. Her mødes flere af de ti deltagende hold og hjælper hinanden med at slæbe postevand og andre fornødenheder med ind til hal 5 og 6, i bunden af centret.

Idéen til Fodbold På Tværs opstod i 2001, hvor værestedet Solstrålen og politiet spillede en fodboldkamp mod hinanden.

Turneringen arrangeres af Frivilligcentret med hjælp fra værestedet Solstrålen.

Deltagerne i år tæller Dansk-Tyrkisk Forening, Din Indgang, Fredericia Produktionsskole, Projekt Grow Your Life, Veteranerne, Værestedet Hyggen, Værestedet Solen og værestedet Broen Til Livet.

Flere af holdene har egne t-shirts med logo og det hele. Men alle hygger med alle.

Folk med forårs-høfeber får ro i næsen efter lidt tid indendørs i hallen. Alle er glade. Nogle er spændte. Enkelte er nervøse.

Efter et par korte meddelelser fra dommerbordet - inklusiv løfte om sandwich - fløjtes de første kampe i gang. Straks efter trommes der heppe-rytmer på banderne, så hallerne runger.