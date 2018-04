Hvad effekten er af de 60 millioner kroner, man i Assens har anvendt på halstrategien siden 2013, ønsker et flertal i Assens byråd ikke at få klarhed på.

Hvis man frygter at få det forventede resultat af undersøgelsen sort på hvidt, så forstår man jo godt modstanden. Men så vidt jeg husker fra de utallige valgmøder, så lovede udvalgsformanden Mogens Mulle Johansen jo at arbejde for at gøre hallerne "gratis" for brugerne, der kunne de 240.000 jo betale for nogle af timerne.

Undersøgelser som blandt andet Idrættens Analyseinstitut har foretaget af danskernes sports- og motionsvaner i 2016 viser en stigning i motion, men baseret på selvorganiseret og privat/kommercielle motionsvaner.

Man har været så fokuseret på at følge halstrategien, at man har overset den udvikling, der har været for borgernes frihed til selv at vælge sine motionsvaner.

Det kunne jo være, at effektundersøgelsen kunne danne grundlag for, hvordan Assens kommune fremover skulle inddrage borgernes frie valg af motionsvaner i fordelingen af skattekronerne.

Det er sjældent, at de mange selvfinansierede løbere, moutainbikere, landevejsryttere og fitnesscenterbrugere får gavn og nytte af de mange skattemillioner, der er skudt i hallerne.