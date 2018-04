Kommunen pålægger ledige at skulle være fleksible i forhold til jobsøgning, og jeg er overbevidst om, det også vil kunne lade sig gøre i større udstrækning, såfremt man ikke selv, som ledig, skulle udlægge penge til jobsamtaler. For det er der ganske enkelt ikke råd til - og da slet ikke, hvis man er kontanthjælpsmodtager, ramt af kontanthjælpsloftet, 225 timers reglen og så ovenikøbet måske er blevet sanktioneret for en mindre forseelse.

Med familie eller venners hjælp kan det måske lade sig gøre at udlægge penge til transportgodtgørelse fra Odense til jobsamtale i København, men hvor længe skal de vente på at få deres lån tilbage, fordi sagsbehandlere eller administrationen ikke kan finde ud af at udbetale beløbet? Det kan vel ikke have sin rigtighed, at man skal vente flere måneder på at få transportgodtgørelse refunderet, når bilag og skema er udfyldt. Er det virkelig, hvad Odense Kommune betegner som rettidig omhu?

Jeg finder det yderst kritisabelt, at nogle af de borgere, som har allermindst at gøre godt med økonomisk, skal fungere som kassekredit for kommunen, fordi kommunens medarbejdere enten sylter ansøgninger om transportudgifter til jobsamtaler eller simpelthen er uvidende om, hvilken knap de skal trykke på for at udbetale transportgodtgørelsen.

Så længe der åbenbart er flere måneders ventetid på udbetaling af transportgodtgørelse til jobsamtaler, hvilket er uhørt, må der indføres rekvisitioner i stedet for.