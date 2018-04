SØSIDEN

Dannebrog har sluppet sin faste bøje ud for Holmen i København. I disse dage kan kongehusets smukke, hvide jagt ses i fynsk farvand, og i morgen vil skibet efter planen ankre op ud for Ærø.

Om bord er kongeskibets faste besætning og årets nye hold af elever. Efter vinteroplæg på flådestationen i Frederikshavn er Dannebrog gjort klar til sæsonen. Mandag aften stod den ud på øvelsestogt gennem Øresund og vestover gennem Smålandsfarvandet, ned gennem Langelandsbælt og videre til Sønderborg. Onsdag aften stod kongeskibet nordover for at vende ved Samsø og torsdag morgen gik kongeskibet syd over under Lillebæltsbroerne.

I forbindelse med øvelsessejladser er det planen, at kongeskibet skal ankre op på et passende sted ud for Ærø. Her skal eleverne øve sig i diverse maritime færdigheder.

Under opankringen vil kongeskibets jagtkaptajn, Christian A. Nørgaard, blive sat i land fra et af Dannebrogs medbragte fartøjer. Afhængig af opankringens position og de aktuelle vejrforhold vil landssætningen af jagtkaptajnen foregår i enten Søby, Ærøskøbing eller Marstal.

Formålet med landsætningen af Christian A. Nørgaard er, at jagtkaptajnen på Marstal Søfartsmuseum skal holde foredrag om sit virke om bord på Dannebrog. Foredraget er gratis og indledes i museets Trollesalen kl. 16.30.

Senere på sæsonen kommer den kongelige familie om bord på Dannebrog i forbindelse med offcielle gøremål. Kronprinseparret benytter kongeskibet på Færøerne i slutningen af august, og dronning Margrethe aflægger officielt besøg i Silkeborg den 3. og 4. september og - som tidligere annonceret - i Svendborg den 6. og 7. september.

