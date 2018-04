Kære Jørgen Hansen (læserbrev, 18. april), hvad du mener om offentlige ansatte er din sag, men som offentlig ansat inden for sundhedssektoren er jeg bekymret for dit helbred og tænker, at du burde opsøge en (privatpraktiserende) læge, som kan tjekke, om du danner for meget galde.

Jeg er offentlig ansat, 37 timer om ugen og er min løn værd, hver en krone og mere til, ligesom mine øvrige kollegaer i det offentlige. Jeg har stor respekt for privatansatte og ved, at de også arbejder for deres løn, men at de skal yde ekstra for at betale min løn, kan jeg ikke bruge til noget. Min arbejdsgiver køber min arbejdskraft på lige fod med, at min arbejdsgiver også kan købe en privatansat håndværker til at udføre et stykke arbejde. Forskellen er, at jeg er ansat ved min arbejdsgiver, og derfor er der ikke et andet firma, der skal tjene på det arbejde, jeg udfører.

Mon du, Jørgen Hansen, er vidende om, hvor mange private hjemmeplejefirmaer, der er krakket de seneste par år? Ved de, hvad det har af omkostninger for brugere, ansatte og kommunerne, der skal træde til over en nat?

Jeg er overbevist om, at det private og det offentlige arbejdsmarked er hinandens forudsætning.

Jeg håber, Jørgen Hansen, at du må slippe for at få behov for nogle af os dovne offentlige ansatte, men skulle du alligevel få det, lover jeg dig, at jeg nok skal tage klokken fra din stue, selvom jeg prøver at spise lidt frokost i min forstyrrede frokostpause.