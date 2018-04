Kære Jørgen Hansen

Jeg har læst dit indlæg i FS 18. april. Med undren og måske en lille smule forståelse. I det følgende vil jeg forsøge at bibringe dig lidt forståelse for mange offentligt ansatte med pauser og masser af goder.

Jeg er ikke offentligt ansat og har aldrig været det. Men jeg kender folk, som arbejder med psykisk syge børn. Børn som af flere årsager kræver behandling af veluddannede personer. De arbejdsforhold, disse personer bydes, er bl.a. dobbeltvagter fra 7 til 23 og derefter møde næste morgen igen kl. 7. Det kræver altså, at man af og til er nødt til at have kaffe/smøgpauser. Det er der, hvor du og jeg ser, at de står og hænger udenfor deres arbejdsplads. Vi ser dem ikke, mens de får tæv, bliver sparket og svinet til både fysisk (bræk, spyt og lort) og psykisk (bliver kaldt det værste, man kan forestille sig).

Når disse personer har fyraften, tager det timer, før de er faldet ned på den jord, hvor vi to færdes i vores bekvemmelighed. I disse timer kører hjerne og følelser stadig for fuld damp. De er nødt til, af hensyn til dem selv og deres familie, at stresse af ved at gå ture, sove eller bare se fjernsyn.

Jeg kender skolelærere, som aldrig har prøvet at arbejde 37 timer om ugen. Jeg har set disse skolelærere gå ned med stress, det er så moderne. Men stress, når det virkelig viser sig, er ikke morsomt, det er dybeste alvor. Voksne mennesker, hvor gryden er blevet fyldt op, ofte af mange årsager, som vi to kunne lære meget af.

Jeg har altid været selvstændig erhvervsdrivende og burde vel egentlig være konservativ/Venstre. Men det er jeg ikke.

Jørgen Hansen, jeg håber, du vil tænke lidt mere over, hvad det vil sige at være offentligt ansat. Det er bestemt ikke alle, der bare sidder på deres hænder fra morgen til aften. Der er også opgaver, der skal løses for, at vi to kan have det godt.