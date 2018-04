Trafik

Peter Møller mener, der bør laves om på kryds ved Strandvejen, men beslutningen er, at det er fodgængerne, der skal holde øje med cyklister og små knallerter på supercykelsti.

Sanddal: Fodgængerne skal tage sig i agt, når de fremover krydser den nye supercykelsti ved Strandvejen-Røde Banke. De er nødt til at krydse cykelstien, før de når ud til signalet, hvor de kan trykke for grønt signal. Men den prioritering forstår Peter Møller fra Erritsø intet af. - Det er helt galt, at man mener, at fodgængerne skal krydse cykelstien og stå at vente på den meget lille plads mellem cykelstien og Strandvejen. Der er hverken plads til barnevogn eller hunde, og hvorfor skal cyklisterne ikke stoppe, spørger Peter Møller. “ Man har valgt en løsning, der gør det farligt for fodgængere, som jeg ser det. Peter Møller, Erritsø Han mener, at lyssignalet burde være placeret inde på fortovet langs Strandvejen, så cyklisterne skulle stoppe i lighed med bilerne. Han har henvendt sig til Fredericia Kommune for at gøre opmærksom på problemstillingen. - Men de fastholder, at det er fodgængerne, der skal passe på, men jeg synes ikke, det lyder som en god idé. Jeg frygter, at der kommer til at ske ulykker, siger Peter Møller.

Midlertidige striber

Hos Fredericia Kommunes trafikafdeling forklarer civilingeniør Tina Dinesen, at det ganske rigtigt er fodgængerne, som skal holde øje med cyklisterne, og at fodgængerstriberne kun er midlertidige. - Fodgængerfeltet på cykelstien ved krydset Snoghøj Landvej, Røde Banke og Strandvejen fjernes i løbet af de kommende uger, når vi lægger nyt slidlag på cykelstien og laver ny opstribning. Fremadrettet har fodgængeren ubetinget vigepligt for cyklisterne, når de krydser cykelstien på vej til ventefladen ved signalreguleringen, siger Tina Dinesen. Hun forklarer videre, at det længe har været et ønske at få cyklisterne i retning ind mod byen uden om stopsignaler ved Strandvejen/Røde Banke: - Det giver cyklisterne en væsentligt bedre fremkommelighed og komfort, og da vi anlagde supercykelstien, så var det muligt at lave de ændringer, som har været nødvendige for, at det kunne lade sig gøre. Hvorvidt det er muligt at gøre ventearealet til fodgængerne større, bliver i øjeblikket undersøgt, oplyser Tina Dinesen.

Gå-signaler har manglet