1: Hvad er Citizen Science?

- Det handler om at involvere og engagere borgere i forskning og dermed mindske afstanden mellem dem og forskere. Det oversættes til borgervidenskab, og det kan gøres ved blandt andet at lade borgerne være med til at stille spørgsmål, være med til at indsamle informationer eller være med til at bearbejde resultater.

- Det er vigtigt, at forskning hænger sammen med den virkelige verden, for meget af den forskning, vi begår på SDU, skal bruges i virkeligheden i borgernes hverdag.

2: Hvorfor satser SDU på det?

- Det hænger blandt andet sammen med debatter som den om HPV-vaccinen, som mange pludselig mente var farlig. Vi vil være med til at skabe en bedre forståelse mellem forskere og borgere. Der skal være en større tillid mellem dem. Det fremmer vi bedst ved at snakke sammen. Vi skal ikke sidde i elfenbenstårnet.

3: Hvad er udfordringerne med Citizen Science?

- Det tager ekstra tid at komme i dialog med borgerne. Forskerne har tit et sprog inden for deres forskningsområde, så det kræver også noget af dem at vende sig mod borgerne. Det skal vi blive bedre til, og vi skal gøre det klart for borgerne, at vi vil i dialog med dem.

- Udfordringerne er også, at forskningsprojekter kan tage flere år, mens borgerne er vant til, at tingene går hurtigere. Det skal vi kunne forklare.

4: Hvad er fordelene?

- Det er en vej til at bringe forskningen og borgerne tæt på hinanden, det er sådan, de får lært hinanden at kende. Forskerne får inspiration fra borgerne, fordi de har input, de ikke har tænkt på. Borgerne på den anden side får indblik og mere viden med.

5: Hvad får samfundet ud af det?

- Vi får nogle resultater, der hurtigere kan blive gennemført i vores hverdag - ude ved borgerne. Jeg tror på, at når borgerne selv har været med til at udvikle det, forstår de bedre, hvad det handler om, og de tager det hurtigere til sig. Det bliver vedkommende.

6: Hvad egner sig godt til den slags forskning?

- Det, der handler om mennesker og deres sundhed, er velegnet fordi, det er vedkommende. Mere abstrakt forskning kan virke begrænsende og sværere at inddrage folk i. De fleste vil være med i noget, der handler om dem selv.