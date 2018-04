At redde verden er en folkesag

Vi har pligt til at efterlade verden i en bedre tilstand, end da vi selv trådte ind i den. Så let synes jeg, at det kan siges.

Derfor skal vi håndtere de udfordringer, vi mennesker står overfor, og for at gøre det har FN defineret 17 verdensmål, som skal bidrage til en bedre verden for os alle. Disse verdensmål er meget brede og dækker alt fra klima, drikkevand, ligestilling, afskaffelse af fattigdom, sundhed og mental trivsel til grøn omstilling og bæredygtighed. Og så er de skrevet i samarbejde med mere end 10 millioner verdensborgere.

Verdensmålene er hensyn til de kommende generationer, så de ikke skal leve med konsekvenserne af vores nuværende ikke-bæredygtige måde at leve på, og det er hensynet til verdens i dag mest udsatte mennesker. Verdensmålene handler om at sikre retfærdighed for alle. Det er en forpligtelse, vi har over for vores medmennesker, især dem, der ligesom de kommende generationer ikke har en stærk stemme i dag.

Mange vil sige, at verdensmål er flyvske, og at de er alt andet end nærværende. Og verdensmålene ER en utrolig stor vision. Men de er også utroligt konkrete. Og de er meget mere end en checkliste til alverdens regeringer, som kan lægges i skuffen og gemmes væk. Det er også en konkret vejledning til almindelige mennesker som du og jeg. Det er noget, vi skal gøre sammen som borgere i vores kommune, som danskere og som verdensborgere. Verdensmålene handler nemlig om, hvad du og jeg kan gøre hver eneste dag. Hvad vi kan gøre for os selv som individer. Men også hvad vi kan gøre med de mennesker, vi kender og de fællesskaber, som vi er en del af.

Konkret er det at træffe lidt flere bæredygtige valg for sig selv, det er at sortere sit affald, samle ispapir op fra gaden og smide det i den nærmeste skraldespand, det er at hoppe på cyklen, som ikke bare er det grønneste valg, men ofte også det hurtigste valg. Eller det sidste nye her på Fyn: at genbruge sin Netto-plastikpose. Det er at tage socialt ansvar og tænke på andre end sig selv. Det er at stemme bæredygtigt, men også at bruge sin stemme.

Selvfølgelig er verdensmålene lettere at realisere, hvis rammerne er tilstede. Derfor kræver det også, at myndigheder og politikerne på Christiansborg tager ansvaret på sig, så vi skaber de bedste vilkår for de fællesskaber, som skal tage de lokale initiativer.

Og det, der er så fantastisk, er, at vi faktisk kan gøre det. Når det kommer til verdensmålene, kan Danmark lede verden, hvis vi ønsker det. Fordi det at redde verden er en folkesag. Og vi har alle mulighederne for at gå i gang.