En 49-årig mand er blevet anholdt og sigtet på drabet på en 47-årig mand, der blev fundet død i sin lejlighed i Nakskov tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi torsdag morgen.

Anholdelsen af manden onsdag eftermiddag foregik helt stille og roligt. Det var blandt andet på baggrund af vidneforklaringer, at politiet blev ledt på sporet af den 49-årige.

Politiet har ikke ønsket at oplyse dødsårsagen. Det vides heller ikke, hvad motivet bag drabet er.

- Det kan vi ikke sige noget om endnu. Vi er i gang med både de kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser.

- Og før vi får dem afsluttet, kan vi ikke sige så meget, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen.

Det var tirsdag eftermiddag klokken 16.38, at politiet modtog en anmeldelse om, at en mand var fundet livløs i sin lejlighed på Søndergade i Nakskov.

Da politiet ankom til stedet, fandt man den 47-årige død. Hele dagen og aftenen arbejdede politiets teknikere på stedet, men det var først dagen efter, at man kunne oplyse, at en mand var blevet dræbt.

Ifølge Ekstra Bladet var den dræbte uddannet jurist fra Aarhus Universitet. Han arbejdede herefter som advokatfuldmægtig, indtil han for syv år siden deponerede sin bestalling.

Han flyttede dernæst til Nakskov, hvor han ifølge avisen fik arbejde hos rederiet Scandlines.

Manden bliver fremstillet i et grundlovsforhør torsdag ved Retten i Nykøbing Falster. Her vil en anklager formentlig bede om, at retsmødet bliver holdt for lukkede døre, oplyser Søren Ravn-Nielsen.

Det vides ikke, hvordan den 49-årige forholder sig til den voldsomme sigtelse.

- Han er ved at blive afhørt, så jeg ved det ikke, siger Søren Ravn-Nielsen.