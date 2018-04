Midtfynsfestival: I er velkomne til et samarbejde

I lyset af genopførelsen af Midtfynsfestivalen, som er planlagt til 24. og 25. maj 2019, er der gået mange tanker igennem folks bevidsthed.

Realisternes første indskydelse må være: Det er jo prøvet, og hvorfor vil man genoplive et oldtidsminde, som så mange gange er blevet ramt af røde tal og dårlig karma?

Men en realists liv er jo også altid lidt mere sortseende end en optimist. Tiden er rigtig, og målgruppen har nu overstået bleskift, børnepasning og legeaftaler. Flere har nu også børn, som er så gamle, at de kan agere som chauffører, når mor og far er på festival.

Der er selvfølgelig masser af faldgrupper, men med det rigtige program og den rigtige niche er man allerede langt.

I det sønderjyske kører vi nu for tredje år FestiValhal, som sætter fokus på danskheden via vores vikingetema, tilpasser musikken til den glemte generation, som er den, de store festivaler gemmer væk i et lille telt på pladsen og kalder det eldoradoteltet eller andet fancy navn, som skulle dække og indeholde vores generations storhed. Der er den plads, der levnes til os.

Vil vi virkelig finde os i, at vi som generation bliver smidt over bord og må nøjes med at blive stimlet sammen i et hjørne på trods af, at det er os, der har holdt hjulene i gang og brugt vores sparepenge på at holde disse store maskiner kørende. Pludselig er vi kun et meget lille emne, når det sættes programmer.

Skal vi som samfund acceptere, at det altid er samme profil, man møder på samtlige festivaler, og som buldrer det samme intetsigende program af fem-seks gange inden for 30 kilometer fra ens bopæl i løbet af sommeren?

Vi på FestiValhal holder os unikke, lader området arbejde med os og ser mulighederne i stedet for begrænsningerne, så vi giver vores gæster en så stor alsidig oplevelse som muligt. Derfor sælger vi også billetter i 75 postnumre i hele Danmark, samtidig med vi har kunder fra både Norge, Sverige og Tyskland. Dette selvom vi kun har tre år på bagen.

Den nye Midtfynsfestival er i sin spæde start og har et kæmpe arbejde foran sig. Men det er bestemt ikke umuligt. Udfordringen er at have Tinderbox som nabo med dens mange millioner og Odense Kommune som hovedsponsor. Man kan diskutere, om man konkurrerer på lige fod, når der er så meget offentligt støtte, men det er jo betingelsen. Desuden har Midtfynsfestivalen noget, som Tinderbox ikke har: Nemlig nostalgi og masser af tidligere minder fra et publikum, som i dag er købestærkt og gerne vil have kvalitet.

Den skal dyrkes og tænkes ind i hver en detalje, hver en marketinganalyse, hvert et opslag, reklame, nyhed og udtalelse, som kommer fra projektgruppen. Så er der gode chancer for, at projektet får sin berettigelse og dermed kommer til at genopstå i fuldt flor. Men det kræver, at man er indstillet på fra start at pleje sin målgruppe, dyrke sin niche og skyde med alt, man har i sækken af kreative ideer.

Personlig er jeg vild med ideen og vil være behjælpelig med alt, hvad jeg overhovedet kan bidrage med. Jeg mener nemlig, at der er plads til os alle. Skulle styregruppen mangle inspiration og indspark, er de mere end velkomne på årets FestiValhal til en rundvisning og en snak om samarbejde.