Ingen skal spise alene. Hvis de hellere vil spise med andre. Det er tanken bag det landsdækkende event "Danmark spiser sammen". Et initiativ fra Folkebevægelsen mod Ensomhed, der for tredje gang finder sted i uge 17 i år.

Desværre er ensomhed et grundvilkår for rigtig mange. Faktisk føler de fleste af os ensomme af og til. Der er bare ikke status i ensomhed. Det virker ikke så sejt at lave Facebookopslag om, at man ikke har noget at lave og sidder alene.

Ensomhed er samtidig paradoksalt. På en måde afskyer vi den og er bange for den. På en anden måde søger vi indimellem ensomheden. Der er bare enorm forskel på den påtvungne og den selvvalgte ensomhed. Den selvvalgte ensomhed er sund. Forskning viser, at den udvikler menneskers refleksion og øger følelsen af empati over for andre. Den påtvungne ensomhed er derimod nedbrydende og sygdomsfremkaldende.

Ensomhed rammer alle aldre og findes alle steder. En ud af 16 danskere føler sig uønsket ensomme ifølge en rapport om danskernes sundhed. En stor del peger på, at det er stigmatiserende at være ensom, fordi det betragtes som et negativt karaktertræk. Ofte er det lettere at sige, at man lider af depression eller en fysisk sygdom.

Ensomhed er udpræget i dansk kultur. I andre kulturer er man bedre til at sige ordene "jeg har det ikke godt, fordi jeg føler mig ensom". I Danmark spørger man ikke ind til følelsen af ensomhed - og man handler da slet ikke. Det føles alt for privat i dansk kultur. Der er man altså bedre til at spørge og handle andre steder i verden.

Jeg har ofte undret mig over berøringsangsten overfor ensomhed i dansk kultur. For nogle år siden var jeg udsat for en ændring i mil liv, der betød mere tid alene. Jeg var tvunget til at skabe nye kontakter og fylde noget andet indhold i livet. Omkring det tidspunkt skulle jeg interviewes til en artikel, og i den forbindelse var der flere af mine veninder, som ikke syntes, at det var smart, at jeg fortalte om, at jeg da godt kunne føle mig ensom.

Ensomhed er ved at blive et folkesundhedsproblem i Danmark. Og jeg tror, at vi er nødt til at gøre noget så drastisk som at gøre op med den danske berøringsangst. Ensomme er nødt til at droppe den seje attitude og indrømme problemet, mens andre er nødt til at lytte og prøve at inddrage den ensomme.

Den konkrete årsag til ensomhed kan være svær at spotte. Men løsningen ligger i større åbenhed. Både fra de ensommes side og fra de med overskud. Problemet kan løses i fællesskab.