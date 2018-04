Hvis der skal stemmes om at forbyde drengeomskæring i Folketinget, vil et samlet SF stemme for. Det siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen.

Mens Danmarks tre største partier, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti (DF), endnu ikke har taget stilling til et forbud, siger SF, at partiet er klar til at stemme for en minimumsalder for drengeomskæring.

Det skriver Radio24syv.

- Hvis vi kommer til at skulle stemme for en mindstealder for omskæring af drenge, og det tror jeg, vi kommer til, så vil SF stemme for, siger sundhedsordfører for SF, Kirsten Normann Andersen, til Radio24syv.

“ Vi havde ikke problemer med at beslutte, at omskæring af piger er forbudt, vi havde ikke problemer med at beslutte, at revselsesretten skulle afskaffes, og nu er det på tide at tage fat i det her spørgsmål.

Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF

Omkring 37.000 danskere har indtil videre skrevet under på et borgerforslag om at indføre en mindstealder på 18 år.

Dermed er forslaget godt på vej til at komme til debat i Folketinget. Forudsætningen er dog, at forslaget vurderes at ligge inden for Grundloven.

Forslaget skal have 50.000 underskrifter for at blive taget op i Folketinget.