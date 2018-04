Forud for regeringens energiudspil varsler finansminister Kristian Jensen (V) et opgør med den måde, der tildeles energitilskud.

Det gør han, fordi støtteordninger til vedvarende energi står til at blive 26 milliarder kroner dyrere end ventet.

Det skriver Børsen torsdag.

- Hidtil har vi ikke drevet energipolitik, som vi driver alt mulig andet politik - ud fra effektivitet, omkostningsbevidsthed, og hvordan vi fremmer danske virksomheders konkurrenceevne.

- Vi har i højere grad ført energipolitik ud fra, hvad der har været smart, hvad der har været populært, og hvad man har været god til at lobbyere for. Det vil vi nu ændre, siger han til avisen.

Kristian Jensen ønsker støtteordningerne ændret, således at støtten bliver fastlåst frem for at variere efter markedsprisen.

Et fast pristillæg vil ifølge Børsen betyde, at fremtidige investorer i vedvarende energi skal påtage sig en større risiko for, hvordan priserne udvikler sig.

Og det er kun sundt, mener finansministeren.

Til Børsen siger Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, at det er fornuftigt at lave en ny styringsmekanisme.

Imens er De Radikales finansordfører, Martin Lidegaard, skeptisk over for modellen. Han mener således, at en større risiko for investorerne vil betyde en højere pris for nye vedvarende energiprojekter.