Det amerikanske rumagentur, Nasa, har natten til torsdag dansk tid opsendt endnu en mission fra Cape Canaveral i USA.

Denne gang er det Nasas omfattende Tess-mission, det handler om.

En satellit skal efter planen sendes i omløb om Månen og Jorden og undersøge rummet for exoplaneter.

Missionen skal identificere interessante exoplaneter, der kredser omkring meget klare stjerner, og blandt andet levere data, der kan bruges til at fastslå, hvor store planeterne er.