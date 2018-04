Selv om at Bakken Bears onsdag aften tabte returkampen til Sidigas Scandone Avellino og dermed er ude af Europe Cup efter at have nået semifinalen, mener Bakken Bears-træner Steffen Wich ikke, at eventyret er ovre.

- Jeg er stolt af spillerne og organisationen, men jeg forstår ikke, hvorfor folk siger til mig, at eventyret er slut nu.

- Vi udlever eventyret. Vi har nye kampe forude og en ny sæson på vej, siger Steffen Wich efter kampen til Århus Stiftstidende.

Overordnet set er Bears-træneren ikke helt tilfreds med returkampen i Aarhus.

- Vi spillede en forfærdelig anden periode. De fik mange point på omstillinger, og vi kunne ikke stoppe dem. Vi tabte praktisk talt kampen i anden periode.

- Når det er sagt, så kom vi tilbage. Vi skiftede til at spille zone, og det stressede dem, og vi indhentede hele deres forspring på 14 minutter, siger Wich til avisen.

Det europæiske eventyr har betydet 20 kampe yderligere i sæsonen for Bakken Bears, og det tærer på kræfterne.

- Vi blev måske lidt trætte til sidst. De udnyttede deres chancer bedre end os og de fik nogle nemme point. Vi brændte nogle frie skud, og sådan er det i basketball.

- Vi har haft mange kampe, hvor det er os, der gør dét, de gjorde til sidst. Og sådan er basketball desværre, siger Darko Jukic til Århus Stiftstidende

Steffen Wich medgiver, at de svindende kræfter spiller en rolle, men at de skal findes frem på fredag.

Der møder Bakken Bears Team Fog Næstved i en meget vigtig DM-semifinale.

Næstved fører 2-1 i kampe, så hvis Bakken Bears taber, er aarhusianerne ude, og så er eventyret i hvert fald slut for denne sæson.