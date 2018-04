Når justitsminister Søren Pape (K) torsdag fremsætter et omstridt lovforslag, der vil forbyde burka og niqab i det offentlige rum, giver han samtidig en garanti for, at politiet ikke kommer til at tvinge burkaer af kvinder på gaderne.

De får en bøde, og så skal politiet ellers bede kvinderne om at gå hjem, skriver Politiken.

- Hvis de bor i nærheden, så bliver de bedt om at gå hjem, siger Søren Pape til avisen.

Alternativt skal politiet tage den pågældende med på politistationen. I det tilfælde må den burkaklædte blive hentet af et familiemedlem, forklarer justitsministeren.

- Jeg skal ikke have betjente, der skal stå og hive beklædningsgenstande af folk - burkaer eller andet. Det kommer ikke til at ske, siger han.

Måske skræmmer eksempler fra Frankrig, som var det første land i Europa, der indførte et reelt burka- og niqabforbud.

Det gjorde de i 2011, og siden har der været et par tilfælde, hvor burkaklædte kvinder har nægtet at vise deres ansigt, og det har skabt ballade.

Derfor er justitsministeren også hurtig til at afvise, at vi kommer til at se sådanne eksempler her i landet.

- De billeder kommer vi ikke til at se i Danmark. Det er heller ikke den instruks, politiet vil få, siger Søren Pape.

Han hentyder til en endnu ikke udfærdiget instruks til politiet, som skal specificere og tydeliggøre, hvordan de skal håndtere forbuddet i praksis.

Det er noget, som blandt andet Rigspolitiet har efterspurgt flere detaljer om.

Hvis en person overtræder forbuddet, vil det som udgangspunkt blive straffet med en bøde på 1000 kroner.

Sker det igen kan bøden blive forhøjet til 10.000 kroner. Og hvis bøden ikke bliver betalt, kan man i yderste konsekvens risikere at komme i fængsel.