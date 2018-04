75 p-pladser forsvinder, og bilerne skal køre langsommere, men på borgermøde onsdag aften fik Nyborg kommune ros for planerne for byens torv.

Nyborg: Hvis der er bilglade nyborgensere, som harmes over, at de 75 parkeringspladser på Torvet foran rådhuset med en ny lokalplan står til at forsvinde, blev de væk fra borgermødet på Bastionen onsdag aften.

Nyborg Kommune havde indkaldt borgerne til møde om Lokalplan nr. 282, som frem til 22. maj er i høring, men selv om den halvtomme sal måske skyldtes årets første aften med tocifrede temperaturer, afspejlede det muligvis også, at de fleste borgere godt kan forestille sig et liv uden mulighed for at parkere på Torvet.

Torvet i Nyborg Torvet blev anlagt i 1549 af kong Christian III. En række byhuse blev revet ned, så kongen kunne få en stor plads til ridderturneringer tæt ved slottet.I flere hundrede år måtte alle rejsende, der skulle krydse Storebælt skråt hen over Torvet på vej mod Landporten eller Kongens Skibsbro.



I 1963 blev den store plads omdannet til en parkeringsplads, der ved større arrangementer blev ryddet for biler.



For nogle byråds-perioder siden barslede kommunen med en stor plan for Torvet - også dengang for at få bilerne væk. Der var ikke råd til at føre hele planen ud i livet, men afdækningen af kanalen foran Slotsmøllen var et vellykket resultat af planen.



Anlæggelsen af det nye torv skal efter planen gå i gang november 2018 og slutte et år senere, så Torvet er klar samtidig med det nye slot i 2020.

Efter velkomst fra borgmester Kenneth Muhs (V) og oplæg fra museumsdirektør Erland Porsmose, vicekommunaldirektør Søren Møllegaard og byplanlægger Mikkel Ibsen blev der åbnet for spørgsmål fra salen, men ingen benyttede lejligheden til at skyde med skarpt mod panelet eller planen. Hvorfor gør man ikke Torvet helt frit for biler, blev der spurgt - det passer ikke ind i fortællingen om Rigets Hovedstrøg, svarede Porsmose - og selv formanden for Nyborg Handelsstandsforening, hvis medlemmer kunne tænkes at frygte forringede parkeringsforhold i midtbyen, erklærede sig fortrøstningsfuld.

- Vi har fået at vide, at der bliver nok pladser, så vi tager en ting ad gangen, lød det fra handelsstandsformand Ulrik Nielsen, som dog gerne ville vide, hvad de, der arbejder eller bor i byen, skal gøre af deres biler.

Uden for almindelig arbejdstid kan man parkere frit i byen, lød det fra vicekommunaldirektøren, men arbejder man i bymidtens forretninger, må man ligesom de kommunalt ansatte indstille sig på at parkere længere væk og gå det sidste stykke.

- Vi har været forkælede, men vi bliver nødt til at vænne os til noget andet. I fremtiden har de besøgende i dagstimerne førsteret, slog han fast.

Derudover blev der spurgt til livet på Torvet, hvor Erland Porsmose var klar til at indkalde aktører, som kunne tænkes at bidrage med aktiviteter på Torvet. Hensigten med det nye torv er at skabe mere liv, og der blev spurgt til, hvad det betyder for julemarkedet.

Selv om anlægsarbejdet skal gå i gang i november 2018, vil der blive sat plads af til markedet, og planen er, at det nye torv skal være klar, så man også i 2019 kan holde marked.

- Men Danehof i 2019 bliver påvirket af arbejdet, sagde Mads Falbe-Hansen, Slots- og Kulturstyrelsens projektchef for slottet.

Lokalplanen vedtages endeligt 26. juni.