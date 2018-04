GOG var bagud med fem mål ved pausen men fik alligevel to point med fra den svære udebane i Silkeborg. Dermed er GOG fortsat i spidsen for slutspillets pulje 2. Kirkeløkke i kontant landsholdsklasse.

Håndbold: GOG ligger rigtig lunt til en plads i DM-semifinalerunden - to point mere er nok. Og den vigtige førsteplads i puljen er en absolut mulighed.

Onsdag aften viste fynboerne stor spillemæssig og ikke mindst moralsk styrke, da de fik vendt et truende nederlag - de var bagud 13-18 ved pausen - til sejr på 29-28.

Med 11 mål blev Niclas Kirkeløkke aftenens helt store oplevelse.

Der er nu spillet tre kampe i begge slutspilspuljer, og stillingen ser således ud:



Pulje 1:



1. Skjern Håndbold 6 point



2. Aalborg Håndbold 5 point



3. TTH Holstebro 4 point



4. Århus Håndbold 0 point



24. april, 20.30: Århus-Aalborg.



25. april, 20.30: TTH-Skjern.



Pulje 2:



1. GOG 7 point



2. BSV 4 point



3. KIF 3 point



4. Nordsjælland 1 point



23. april, 20.30: Nordsjælland-BSV



25. april, 18.30: KIF-GOG

I sin næste kamp skal GOG onsdag på en svær opgave i Kolding, hvor fynboerne atter vil komme til stå over for Bo Spellerberg & Co.'s sammentømrede syv mod seks, som gav de gule så store problemer i Gudme i søndags.

Det blev en intens start i Jysk Arena med masser af tempo og kontraløb. Det virkede som om, begge hold var "nærmest lykkelige" over at slippe for at skulle konfrontere det syv mod seks-spil, som BSV havde skullet det mod Nordsjælland Håndbold - og som GOG havde skullet det mod KIF.

Men GOG havde fra starten problemer i defensiven. Forsvaret stod ikke kompakt nok - der var for meget plads i specielt GOG's midterforsvar omkring Henrik Jakobsen og Torsten Laen - og der var ingen redninger i målet.

Efter 15 minutter og med GOG bagud med 8-10 havde Ole Erevik i GOG-målet således kun haft en enkelt redning, og cheftræner Nicolej Krickau sendte Frank Mikkelsen på banen mod storspillende Sebastian Skube, Nikolaj Øris og Michael Markussen. Men det hjalp reelt ikke.

Efter 20 minutter var GOG bagud 9-13, og Nicolej Krickau var tvunget til en timeout for at justere sit hold. Efterfølgende sendte GOG-træneren norske Gøran Johannessen, der har været langtidsskadet siden VM i Kroatien, på banen.

Men BSV fortsatte med at trække fra, og ved pausen var hjemmeholdet foran med fem - 18-13.

I GOG-målet havde Ole Erevik og Frank Mikkelsen kun haft tre redninger.

Kun Niclas Kirkeløkke - seks scoringer - havde leveret på niveau hos GOG i de første 30 minutter. Der var store skud, fight, aggressivitet og attitude fra landsholdsbacken.