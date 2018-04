Håndbold: To klubber er reelt ude af håndboldens DM-slutspil.

I GOG's pulje 2 udspillede Nordsjælland Håndbold reelt videre muligheder onsdag aften, da nordsjællænderne tabte snævert med et mål - 25-26 - på hjemmebane til Bo Spellerberg & Co. fra KIF Kolding København. Efter tre kampe har Nordsjælland kun et enkelt point.

I pulje 1 er Århus Håndbold ved at udvikle sig til en prygelknabe. Onsdag aften tabte østjyderne hele 21-29 på hjemmebane til TTH Holstebro, og Erik Veje & Co. er uden point i puljen.

Resultaterne betyder, at KIF med tre point fortsat lever i pulje 2 med mulighed for en semifinaleplads.

TTH's sejr - og Skjern Håndbolds nederlag i Aalborg - betyder, at pulje 1 er åbnet helt op mellem Skjern, Aalborg og TTH.

Der var klasseforskel i kampen mellem Århus Håndbold og TTH. Til gengæld var der mere drama mellem Nordsjælland og KIF. Hjemmeholdet var ved at komme op til KIF til sidst efter at have været bagud hele kampen. Men for mange fejl af Nordsjælland kostede dyrt. Og så stod den tidligere GOG'er, Søren Haagen, en stor kamp i KIF-målet.