Volleyball: Guldet lå for foden af Middelfart-spillerne, lige til at samle op med føring 18-11 og 19-14 i fjerde sæt og foran 2-1 i sæt i den fjerde DM-finale. Det medlevende rekordpublikum på 958 tilskuere i Lillebæltshallen var ved at tage forskud på guldfesten, men de unge Middelfart-spillere stivnede, da kampen skulle lukkes.

Gentoftes DM-favoritter rejste sig fra afgrundens rand og vandt fjerde sæt 25-23 og tog også femte sæt 15-12.

Middelfart-Gentofte 2-3 DM-finale, 4. kamp

Sætcifre: 26-24, 13-25, 25-18, 23-25, 12-15.



Bedste spillere: Middelfart: Nicholas Hunt. Gentofte: Peter Trolle.



Dommere: Morten Klein og Michael Andersen.



Tilskuere: 958.



Næste kamp: Fredag 20. april kl. 19.00: 5. DM-finale Gentofte-Middelfart.



Bemærkninger: Stillingen er 2-2 i kampe. Der spilles bedst af fem kampe.

- Det er ærgerligt. Marginalerne er på deres side i dag. Vi laver nogle fejl i femte sæt, sagde den 19-årige Middelfart-spiller Jacob Stein Brinck.

Han servede bolden i nettet ved stillingen 12-13 i femte sæt, hvor andre Middelfart-spillere også lavede fejl, de normalt ikke laver.

Den unge Middelfart-spiller, der i søndags blev kåret til årets unge spiller i Volleyligaen, havde svært ved at forklare, hvordan Middelfart kunne sætte en føring på 19-14 over styr.

- Der var måske lidt nervøsitet. Men det er ikke tilskuernes skyld, at vi taber. Tværtimod. Det var megafedt at spille foran sådan et publikum, og de var med til at bære os frem, sagde Jacob Stein Brinck.

Trods nederlaget lever Middelfarts guldhåb stadig. Der står nu 2-2 i serien, som skal afgøres i Kildeskovshallen i Gentofte fredag klokken 19.00. Middelfart vandt i søndags i Gentofte i den tredje finale.

- Nu får vi forhåbentlig en god nats søvn, og så træner vi torsdag, så vi er klar til på fredag, sagde Jacob Stein Brinck.

- Vi kan tage flere ting med fra den her kamp. Vi kan godt spille op med dem, og vi skal bare modtage bolden og bringe den i spil i stedet for at forsøge at lave den perfekte modtagning hver gang, mente Middelfart-spilleren.