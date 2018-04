Politiet anholdt onsdag eftermiddag tre rumænske statsborgere, som sigtes for forsøg på tyveri i gågaden i Odense. I deres bil fandt betjentene en række genstande, som formodes at være tyvekoster.

Fyns Politi anholdt onsdag tre rumænere, som sigtes for forsøg på tyveri. Det fortæller vagtchef Lars Thede.

En vagt i gågaden i Odense fik ved 17-tiden øje på tre mistænkelige personer, som efter vagtens opfattelse var i gang med at forberede et tyveri.

Vagten opdagede, at den ene af personerne havde en såkaldt russerpose, en pose foret med folie med det formål at forhindre tyverisikrede varer i at alarmere butikspersonale ved udgangen. Han greb fat i manden med posen, hvorefter de andre to stak af.

Ud fra signalementerne lykkedes det senere politiet at pågribe dem ved Filosofhaven.

En af mændene havde en bilnøgle, som viste sig at passe til en bil parkeret på Sankt Anne Plads, hvori politiet fandt barbergrej, cremer, parfumer og smykker.

- Vi formoder, det er tyvekoster. På prismærkerne kan vi se, at en del af varerne formentlig stammer fra Matas , siger vagtchefen.

De tre rumænere, hvoraf to er 30 år og en 45 år, er indtil videre sigtet for forsøg på tyveri, men risikerer yderligere sigtelser, hvis politiet kan bevise, at varerne i bilen stammer fra tyverier.