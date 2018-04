To unge mænd gik med kalot i Berlin og blev overfaldet af en gruppe på tre mænd. Overfaldet blev filmet.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, har onsdag fordømt et antisemitisk overfald i Berlin.

Overfaldet skete på to unge mænd på 21 og 24 år, der var iført kalot og gik gennem bydelen Prenzlauer Berg i Berlin tirsdag aften.

En gruppe mennesker begyndte at råbe til dem på arabisk, og efterfølgende blev de to mænd overfaldet.

Den 21-årige filmede overfaldet på sin mobiltelefon, og den optagelse er siden gået viralt på nettet. Han blev slået med et bælte af en af overfaldsmændene.

Overfaldet har fået så meget opmærksomhed, at Angela Merkel har været på banen.

Onsdag siger hun, at antisemitisme er tilstede både blandt tyske statsborgere og folk med arabisk baggrund.

- Kampen mod antisemitiske angreb må vindes, lød det også fra Merkel.

Også den tyske udenrigsminister har kommenteret overfaldet.

- Det er vores ansvar at beskytte de jødiske liv her, har Maas onsdag skrevet i en kommentar og henvist til jødeforfølgelserne under 2. Verdenskrig.

Sent onsdag stod den 21-årige, der var offer for overfaldet, frem i radiokanalen Deutsche Welle.

- Jeg er ikke jødisk. Jeg er israeler. Jeg voksede op i Israel i en arabisk familie, lød det fra manden.

Ifølge den 21-årige bar han kalot som et eksperiment, efter en ven havde fortalt ham, at han var utryg ved at bruge kalot i Tyskland.

Den 21-årige troede ikke på vennen og iførte sig kalot for at modbevise ham, forklarer han i avisen.

Tysk politi har onsdag aften endnu ikke identificeret de tre mænd, som stod bag overfaldet.