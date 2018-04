På trods af naboprotester og en manglede tilladelse til at drive cafe, fik Måle Bagerbod onsdag bevilling til at sælge øl til kanelsneglene og vin til pizzaen.

- Det er i hvert fald en aktivitet, som de ikke har haft tilladelse til, forklarer Tim Jeppesen, der sammenligner det med, når kommunen engang imellem opdager, at en borger har bygget en carport eller et udhus uden at indhente en tilladelse, og efterfølgende får sagen bragt i orden.

- Dengang de gik over til cafedrift, der skal de søge en tilladelse til ændret anvendelse af lokalerne, det har de ikke gjort, og det har vi bedt dem om at bringe i orden, forklarer kommunaldirektør Tim Jeppesen.

Under behandlingen af ansøgning fandt administrationen nemlig ud af, at bagerboden ikke har den nødvendige tilladelse til at drive cafe.

Måle: Sagen viste sig at være mere kompliceret end som så, da bevillingsnævnet i Kerteminde Kommune onsdag behandlede den omdiskuterede ansøgning fra Måle Bagerbod om at få lov til at sælge alkohol.

- Hvis de kan se en forretning i, at folk skal kunne købe en øl samtidig med, at de køber en pizza, så kan vi ikke se, at det skal kunne gøre noget, siger borgmester Kasper Olesen.

På trods af rodet i papirerne valgte et enigt bevillingsnævn at give Måle Bagerbod en alkoholbevilling dog med den hage, at bevillingen først er gyldig, når bagerboden får orden i tilladelserne.

Normalt giver bevillingsnævnet en alkoholbevilling for otte år ad gangen, men nævnet valget kun at give en bevilling på to år, fordi naboerne i Måle har protesteret mod bagerbodens ansøgning.

- Vi valget kun at give bevillingen i to år, for at følge hvilken indflydelse det har på Måle by. For hvis det har en større gene for byen, så har vi mulighed for at handle på det, siger Kasper Olesen.

En af naboernes anker mod bagerbodens ansøgning er, at den tiltrækker alt for mange gæster, der forstyrrer roen i den maleriske by, og en alkoholbevilling vil kun gøre det endnu værre.

- Det vækker bekymring, fordi en alkoholbevilling skaber risiko for endnu større uro, støj og trafikale problemer til gene for landsbyens indbyggerne og området, skrev seks husstande i Måle i et brev til bevillingsnævnet.