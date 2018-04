- Maden var en god kombination af det lette bløde med det sprøde og knasende. En god kombination, der passede perfekt til en sommerdag, fortalte Almina Mesic bagefter. Og hun var klar til at give Pasfall fem ud af seks mulige stjerner for oplevelsen, der også bød på cola skænket med rund hånd.

De fleste af klassekammeraterne sagde ligesom Almina, at de nok mest var til fast food. Men de gik alligevel til opgaven med stor ihærdighed, uanset at der langt fra blev spist op ved alle borde i gourmet-restauranten. Som i øvrigt også havde besøg af en en vis C.V. Jørgensen og hans band denne aften, men det er en helt anden historie.

Men tilbehøret - og desserten - gled fint ned, og Almina og hendes venner var godt klædt på til opgaven med at agere madanmeldere. De har nemlig ad flere omgange været til træning på Kold College. I at smage og beskrive smagsoplevelser. I hvordan man begår sig på en finere restaurant. Og i selv at lave mad - for eksempel alt det, man kan få ud af jordskokker.

I virkeligheden havde Almina lidt et problem. Hendes livret er pizza eller diverse specialiteter fra det Bosnien, hendes forældre stammer fra. Og hun er ikke så vild med skaldyr og fisk, der var hovedingrediens i to af retterne.

Det er Brandts og Live Art Danmark, der står bag det hele. Hvert år siden 2014 har Live Art Danmark afviklet en Live Art for børn, der involverer børn i forskellige former for performancekunst. Årets udgave er den første udenfor København.

En af meningerne med det hele er at bytte rundt på hierarkiet, der automatisk forudsætter, at voksne er meget bedre til de fleste ting end børn. Ud fra devisen, at børn kan mere, end vi tror.

Et af de tidligere år har Live Art foreksempel overtaget en frisørsalon og efter grundig skoling ladet børnene klippe de voksne. Med stor succes.

Men i år handler det altså om mad. Frem til og med søndag er Live Art for børn i gang. Blandt andet med i alt seks restaurant-besøg for 6.b, som munder ud i en kåring af bedste restaurant efter børnenes mening. Det sker søndag kl. 15 i auditoriet på Brandts.

Men der kommer også til at ske en hel del andet. Under Live Art for børn bliver der åbnet en alternativ Mc Donald's. Man kan male billeder med flødeskum og kul. Være med til at blande en gigantisk salat og meget mere. Det samlede program for Live Art for børn kan ses på Brandts hjemmeside.

Det hele er sammensat af workshops og performance skabt delvist af børn, som voksne både kan kigge på og deltage i.