Der blev gået godt til stålet, da Tåsinge gæstede Kirkeby onsdag.

Det blev til et enkelt point til hvert hold, i et opgør der ikke bød på meget poleret fodboldspil, men til gengæld indeholdte en masse duelspil.

- Det var et stort slagsmål i dag. Vi får et rødt kort, og generelt var det en kamp med mange frispark og mange spilstop. Kredit til Kirkeby for de kæmpede flot, men vores egen præstation kan vi på ingen måde være tilfredse med. Vi rammer et virkelig lavt bundniveau, og spiller noget af det dårligste jeg har set os gøre, udtalte Tåsinge træner Michael Sørensen.

Lars Vermø stod bag gæsternes scoring, mens Kirkebys Malthe Kolmer udlignede for hjemmeholdet.

(sb)