OBK - Lillerød 5-1

Badminton. OBK er også i næste sæson at finde i landets fornemste række. Hjemme i hulen i Godthåbsgade skabte et loyalt hjemmepublikum en god kulisse, som klart medvirkede til at de lokale helte leverede en indsats, der rigelig rakte til en sikker sejr.

OBK var storfavorit og pillede hurtigt spændingen ud af opgøret. Gæsterne havde den tidligere verdensstjerne, Tine Baun, med i damedoublen. Hun styrede sikkert sin unge makker til en klar sejr. Aftenens eneste til Lillerød. Forinden havde Emil Hybel og Frederik Søgaard ligeså overbevisende bragt hjemmeholdet foran 1-0. Herefter så OBK sig ikke tilbage.

Steffen Rasmussen tørrede gulvet med sin modstander i 1. herresingle. Tænk sig hvis Rasmussen prioriterede at træne mere, så kunne hans talent bringe ham længere. Dagens flotteste indsats stod Airi Mikkela dog klart for i damesinglen, hvor hun efter en fornem indsats overraskende slog Irina Amalie Andersen. Spændende om finnen er at finde i OBK efter sommeren.

Dermed var fynboerne foran 3-1 og publikum var tilfreds. Svenske Richard Eidestedt har gennem sæsonen ikke leveret et niveau, der berettiger til, at OBK skal spendere penge på at hente ham til endnu en sæson. Han hentede dog sejren i mix-double sammen med Celine Juel, der i kampens fire sidste dueller viste høj klasse. Her tog Juel ansvar og afgjorde duellerne. Dermed fik Eidestedt en sejr, i det der bør være hans afskedskamp.

Patrick Bjerregaard gjorde arbejdet færdigt i to lette sejr og sikrede den endelige sejr på 5-1 og dermed pladsen i næste års liga.(bendix)