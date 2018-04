Svendborg har fået en forrygende start på foråret. Mandskabet fra sydfyn havde inden opgøret ude mod Egebjerg vundet deres to forudgående kampe i overlegen stil, og søgte derfor alle gode gange tre onsdag.

Gæsterne blæste værterne bagover og fik dermed deres tredje sejr i streg siden forårspremieren, hvilket tilmed var deres sjette ligasejr i træk.

Med et hattrick samt to assists var udeholdets Magnus S. Jørgensen kampens store oplevelse. Kujtim Rexha leverede også en flot præstation for Svendborg via sine tre assists.

Anders Staldgaard, Christian P. Madsen og Malthe P. Madsen noterede sig alle for en scoring hver, i hvad der endte med at blive en regulær storsejr.

(sb)