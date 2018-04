OB's cheftræner Kent Nielsen skal inden længe opereres i den ene ankel. Som det vil være mange bekendt, er den gamle Europamester ikke verdens bedst gående og blev sidste år opereret i det ene knæ, der også er slidt af mange kampe på landsholdet og måske især i Premier League for Aston Villa. 56-årige Kent Nielsen vil lade indgrebet foretage, når der er et hul i OB's kalender. Uanset hvordan det går OB i Europa-playoff-kampene samles truppen igen den 18. juni i Ådalen.

Inden kampen i aftes havde OB det skidt med at spille i Randers. De seneste seks opgør var endte med fem nederlag og en uafgjort til OB og en målscore i Randers' favør på 17-2. Seneste OB-sejr daterede sig tilbage til 17. august 2014, da Troels Bechs mandskab slog Colin Todds ditto med 2-0 på mål af Emil Larsen og Lasse Nielsen. Eneste genganger i OB-truppen fra dengang var Mikkel Desler, der fik de sidste ni minutter på banen. Der var ingen gengangere i Randers' trup i aftes.

OB har til gengæld haft styr på Randers i Odense de seneste fem kampe, hvor det er blevet til fire sejre og en uafgjort og en målscore på 11-2. Desværre kostede 1-1-kampen i Odense i sidste sæsons playoff-spil kampen om at få lov til at spille om Europa mod FC Midtjylland. Den fik Randers, men tabte til ulvene med 3-0.

34-årige Signe Vadgaard, Eurosports reporter, i studiet ved sidelinjen er fra Odense, har spillet fodbold i OB og gik på Sct. Knuds Gymnasium og har vikarieret tidligere som speaker på Ewii Park. Hun skal snart giftes og vakte furore, da hun direkte på P3 sprang ud som lesbisk.

Randers' unge centrale midtbanemand Nicolai Poulsen var ude med karantæne. Han debuterede ellers den 28. marts 2013 for Randers FC i en 0-0-kamp mod OB, da han atten minutter før erstattede Lorenzo Davids, der er fætter til mere berømte Edgar Davids. Poulsen er fra Helsted.

Sport Fyn har fornemmelsen af, at OB konstant spiller mod Randers. Og den er vel god nok. På 14 måneder har de to klubber mødt hinanden otte gange.

Helsingørs bane er en skandale, så derfor samles A-landsholdet ikke der, når det fra den 23. maj skal forberede sig til VM-slutrunden i Rusland, hvortil der er afrejse den 11. juni. Sport Fyn erfarer, at Malmö igen stiller baner til rådighed for landsholdet. Vanvittigt at DBU skal have brobizzen og det rødbedefarvede pas frem og det ikke kan lade sig gøre med store klubber som Brøndby og FCK i farvandet at træne i Københavnsområdet eller i det mindste i Danmark. OB's reserver spiller på mandag på månelandsskabet på Helsingør Stadion.