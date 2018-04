FODBOLD: Ikke alt var guld, men alligevel var Mathias Greve kejseren på banen i Randers.

- Det gik fint. Der er gode ting og et par mindre gode ting. Der er et par gange, hvor min sidste aflevering ikke bliver helt skarp nok, men så har jeg afgørende afleveringer til Casper Nielsens og Mikkel Deslers chancer i 1. halvleg og lægge så op til Helenius' mål. Det var en fornuftig kamp, og vi havde mulighederne til mere, sagde OB'eren med de flænsende træk og maskerede stikninger.

- Vi var bedst i anden halvdel af første halvleg. Vi havde store chancer og selv om der var skønhedsfejl, så kreerer vi chancer nok til at vinde. Vi får bare ikke slået kapital, og så scorer de, men vi får kæmpet os tilbage og har chancer til 2-1 i anden halvleg, mente han, der også engang har været helt ungt som Julius Eskesen og Mathias Jørgensen.

- Man tænker sig nok lige en ekstra gang om, når der kommer en chance og en stor målmand kommer hurtigt ud på et stort stadion, men det vigtigste er, at Julius kommer frem til de chancer, så derfor skal han ikke bekymre sig om, at han ikke scorede i dag. Mathias har et fantastisk antrit, og vi får ham bare ikke ramt i dag, mente Greve.