FODBOLD: Den burde OB have fået mere ud af, hvis fynboerne i ramme alvor vil erobre førstepladsen i kvalifikationsgruppen, men manglede skarphed kostede, selv om Kent Nielsens mandskab havde fleste chancer. Nu kan Sønderjyske med sejr over Lyngby overhale fynboerne og har så i sidste gruppekamp fynboerne på eget græs i Haderslev.

Det var ellers så smuk en aprilaften i Kronjylland, at de små kolibrier og tukaner i Randers Regnskov må have gispet og stønnet over at være i voliére eller hvad den slags nu befinder sig i, når regnskoven blot er et plagiat af en jungle i Amazonas.

KAMPEN KORT Randers FC-OB 1-1 (0-0)Mål: 1-0 Mikael Boman (62) drejer let Marco Lund rundt og scorer, 1-1 Nicklas Helenius (64) scorer sikkert og fladt på Greves stikning.



Advarsler: Marco Lund, OB (66), Mikkel Desler, OB (74).



Randers (4-4-2) Hannes Halldorsson - Tobias Damsgaard, Jonas Bager, Erik Marxen, Kevin Conboy - Michael Kallesøe (76. Jannik Skov), Frederik Lauenborg (69. Andreas Bruhn), Joni Kauko, Saba Lobzhanidze - Mikael Boman (88. Kasper Høgh), Bashkim Kadrii.



OB (4-4-2) Sten Grytebust - Ryan Johnson Laursen, Kenneth Emil Petersen, Marco Lund, Mikkel Desler - Mathias Greve (83. André Rømer), Jens Jakob Thomasen (60. Julius Eskesen), Jeppe Tverskov, Casper Nielsen - Nicklas Helenius, Anders K. Jacobsen (60. Mathias Jørgensen).



Bedste spillere:



Randers: Erik Marxen. OB: Mathias Greve.



Dommer: Jens Maae - karakter: 7.



Tilskuere: 2257



Næste kamp: Søndag 14.00, OB-Lyngby

OB var taget til Randers med gode hensigter om at fastholde grebet om førstepladsen i kvalifikationspuljen. Kent Nielsen havde sat Troels Kløve ud på bænken. Nok mest for at spare ham, selv om Kløve ikke hørte til de bedste i søndags i den omvendte kamp mellem de to hold. Men Kløve har jo lidt med hasen ved for stor belastning efter en korsbåndsskade i Sønderjyske-tiden.

Det gav mulighed for at få spilstyrer Jens Jakob Dyhr Thomasen tilbage fra minut et efter ugers pause på grund af en lyskeskade. Passende kamp at gøre det i og så måtte Casper Nielsen ud på venstrekanten.

De første tyve minutter var en decideret langgaber af dem, der kan give fiberskader i kindpartiet. OB forsøgte med lange stikninger ned bag Randers-forsvaret og de ramte sjældent, men omvendt havde værterne absolut intet at byde fremadrettet. Kenneth Emil Petersen læste det mest og Saba Lobzhanidze var godt pakket ned af Ryan Laursen.