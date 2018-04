KIF Kolding København vandt knebent over Nordsjælland, mens TTH tog en storsejr med hjem fra Aarhus.

Onsdagens to tidlige slutspilskampe i den bedste danske håndboldrække for herrer, 888 Ligaen, endte med sejre til KIF Kolding København og TTH Holstebro over henholdsvis Nordsjælland Håndbold og Århus Håndbold.

Begge vindende klubber kan dermed fortsat gøre sig et realistisk håb om at nå DM-semifinalerne, mens nordsjællænderne og aarhusianerne får yderst svært ved at gå videre fra slutspilsgrupperne.

KIF Kolding København vandt på udebane mod Nordsjælland Håndbold med 26-25 efter at have ført med 13-9 ved pausen.

KIF-sejren så længe ud til at blive med mere komfortable cifre, men trods en firemålsføring med fire minutter tilbage nåede der at komme spænding om udfaldet.

Bo Spellerberg og Morten Bjørnshauge lavede seks mål hver for KIF, mens Nicolai Pedersen og Johan Meklenborg var hjemmeholdets farligste med syv og otte fuldtræffere.

Med sejren har KIF tre point, mens Nordsjælland bliver på et point i gruppe 2.

Senere onsdag bliver det afgjort, hvor langt KIF har op til en af gruppens to øverste pladser, når Bjerringbro Silkeborg og GOG mødes. Inden topkampen er klubberne et og to point foran KIF.

I gruppe 1 har alle hold spillet tre kampe efter TTH's sejr på 29-21 på udebane mod Århus Håndbold onsdag aften. Med en redningsprocent på 54,8 var målmanden Torbjørn Bergerud en nøgle til gæsternes storsejr.

Med sejren er TTH et og to point efter Aalborg og Skjern på gruppens to øverste pladser, mens Århus Håndbold ligger håbløst sidst med nul point.