Debat

Trelde Skov: En debat begyndte onsdag aften at rase i facebookgruppen "Hvem ved hvad i Fredericia?". Katalysatoren for debatten var et opslag skrevet af Frida Winther, der hævdede, at hendes datter onsdag gik sig en tur i Trelde Skov og fandt en hund, død, bundet og efterladt i skoven.

Opslaget skabte stor debat, og hundredvis af vrede brugere nåede at kommentere og dele det, ligesom politiet også blev involveret, før det stod klart, at der var tale om et gammelt billede, som tidligere er blevet brugt på flere hjemmesider, blandt andet en canadisk hjemmeside i 2017.

Historien var altså falsk.

Desværre nåede også frdb.dk at berette om billedet og den medfølgende debat, før det blev fastslået, at der var tale om en opdigtet fortælling. At Fredericia Dagblad har videreformidlet den er dybt beklageligt.

Vi forsøger hver dag at forholde os kritisk til alle historier og kilder - desværre havde vi ikke forestillet os, at nogen kunne have lyst til at omdigte en så makaber historie.

Frida Winther har efterfølgende beklaget overfor brugerne af facebook-gruppen og skriver, at hun vil tage en alvorlig samtale med sin datter.