En 26-årig mand blev onsdag eftermiddag dræbt i en trafikulykke på Vildsundvej på Mors.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden kørte på sin motorcykel mod Vildsund med høj hastighed, men i krydset ved Rebslagervej gik det galt.

Her mente en bilist, at han godt kunne nå at dreje ud på Vildsundvej uden at være til gene for motorcyklisten.

- Men på grund af den høje hastighed, når motorcyklisten meget hurtigere frem til krydset, end bilisten havde regnet med, fortæller vagtchef Anders Olesen fra Midt og Vestjyllands Politi.

Selv om den 26-årige forsøgte at undvige, kørte han op bag i bilen og blev slynget 70 meter væk.

Både en lægeambulance og en lægehelikopter blev tilkaldt, men den 26-årige var død, før en læge nåede frem.

De pårørende er blevet underrettet om ulykken.

For mindre end to uger siden mistede en 31-årig mand livet, og to andre blev alvorligt kvæstet ved en trafikulykke på Vildsundvej.

Her kom fire mænd kørende ad Nørrebro, men fortsatte tværs over Vildsundvej. På den anden side af T-krydset ramte bilen en jordvold, slog en kolbøtte og endte på taget.

Vildsundvej indbyder ifølge vagtchefen til, at man kører stærkt, og den er da også med på en liste over 11 vejstrækninger, hvor der efter råd fra Rigspolitiet og Vejdirektoratet skal opsættes såkaldte stærekasser.

Stærekasser er fastmonterede fartmålere, der registrerer fartovertrædelser.

I oktober udpegede regeringen de 11 vejstrækninger, fordi der bliver kørt for stærkt og sker mange ulykker. Før hver stærekasse vil bilisterne blive advaret med skilte om, at der er fartkontrol forude