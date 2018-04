Børn- og ungerådmanden i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsen (R), er glad for varetægtsfængslingen af den 52-årige mand, der igen har truet hende. Det sværeste for hende er, at hun ikke kan vurdere, om truslerne kun er ord eller reelle planer.

En 52-årig mand blev i november idømt tre måneders fængsel for trusler mod den radikale Odense-rådmand Susanne Crawley Larsen. Tirsdag blev han anholdt, fordi han kort efter at være blevet prøveløsladt igen truede rådmanden på livet i flere videoer på sin Facebook-profil.

Onsdag varetægtsfængslede Retten i Odense manden i fire uger, og det glæder rådmanden, som i et opkald fra politiet blev bekendt med de nye trusler.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at han er varetægtsfængslet og på den måde væk fra gaden. Og jeg er glad for, at vi har et politi, som tager det alvorligt og reagerer hurtigt, og et retssystem som kan håndtere det her.

Hvordan har du det med, at han har truet dig igen?

- Dét, der gør noget ved mig, er at se min mand blive bekymret, og at jeg har fem børn, som alle kan læse. Og som derfor ved, at deres mor bliver udsat for det her.