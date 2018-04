Retssag

Fredericia: At jage fasaner kan godt være ulovligt, selvom det er jagtsæson og tilladt at skyde vildtet.

Det mener Sydøstjyllands Politi, da der onsdag blev taget hul på en fem dage lang straffesag og skattesag med domsmænd i Retten i Kolding.

Politiet tiltaler en 49-årig mand fra Fredericia for at have købt fasaner i Polen og for at have arrangeret fasanjagter herhjemme. Men udenom moms- og skattesystemet, så Skat samlet mistede 1.158.832 kroner i perioden 1. juli 2012 til 31. december 2015.

Den 49-årige nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden kræver ham idømt betalingspligt og en bøde oveni - konkret en regning på to gange 1.158.832 kroner. Det vil sige over 2,3 millioner kroner.

Dommen ventes afsagt 9. maj.

Første retsdag gik med en lang afhøring af den tiltalte og fremlæggelse af fakturaer og andre dokumenter og lister, politiet har fundet i et pengeskab på hans bopæl. De næste dage skal i alt ni vidner afhøres.