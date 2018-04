Et område svarende til 70 fodboldbaner med bar mark, skov og asfalt omkring SDU skal være et bevægelseslandskab, der kan aktivere både unge og gamle kroppe og interessen for Campus Odense.

Et bevægelseslandskab i verdensklasse, der er værd at køre efter. Sådan et sted skal 50 hektar bar mark og skov forvandles til i området omkring Syddansk Universitet, Nyt OUH og University College Lillebælt. En række institutioner og organisationer i området er gået sammen om projektet under navnet Campus Odense - Active Living Area. Det gælder blandt andre Syddansk Universitet, hvor Jens Troelsen er forskningsleder og professor på forskningsenheden Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik.



- Vi har noget i vores baggård, vi skal have gjort noget ved. Det er en kæmpe ressource, vi gerne vil bruge, forklarer han. - Og det er stærke partnere, der står bag, så vi har muskler at spille med.

Flere skal få øje på området

En af de partnere er Odense Kommune, hvor stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen er formand for styregruppen for Campus Odense. Her har parterne aftalt en fælles indsats, der skal trække virksomheder til campus, der skal arbejdes for letbane og supercykelsti, og en stærk identitet i campus-området skal sikres. Det er i den forbindelse - omkring områdets identitet - at bevægelseslandskabet gør god gavn, mener Stefan Birkebjerg Andersen. - Jeg tror ikke, området er en del af odenseanernes bevidsthed. Det er et fantastisk, naturskønt og spændende sted. Det skal flere have glæde af. Her vil for eksempel et bevægelsesspor, hvor man kan cykle eller løbe sig en tur og samtidig få kendskab til alt det, der bygges, være et godt bidrag siger stadsdirektøren. Han er ikke bekymret for, at bevægelseslandskabet bliver til, mens gravemaskiner og håndværkere også arbejder i området. Og formentlig senere breder sig på markerne. - Vi ved meget præcist, hvordan det skal se ud, når det er færdigbygget, og nogle af områderne vil forblive grønne uden bebyggelse, forklarer Stefan Birkebjerg Andersen.

En Central Park i Odense

Ambitionen er at kreere et landskab for alle. For patienter og pårørende fra Nyt OUH, for studerende og forskere fra universitetet, University College Lillebælt og byens andre institutioner. For børnehavebørn og folkeskoleelever, deres familier, pensionisterne og dem midt imellem. For foreninger, for virksomheder. De skal ikke bare bruge stedet. De inviteres også med ombord i udviklingen af Campus Odense - et såkaldt Citizen Science-projekt, der involverer borgerne. Den første workshop er blevet holdt. Den bragte cirka 30 mennesker - landskabsarkitekter, elever, studerende, idrætsforeninger med flere - sammen om kort, plancher og farverige post-it's. Og idéer kom der masser af: - Glem alt om funky munky park - det her skal være the real deal, konkluderede én gruppe, mens andre så Københavns Fælledparken og New Yorks Central Park for sig. Der var konkrete forslag om kuperede områder med udsigtspunkter - måske med et tårn som vartegn. Om stier til de gående, snakkende, løbende, cyklende og dem på rulleskøjter. Plads til leg og til genoptræning, til udendørs undervisning og til vand, sauna og shelter. Og måske med et hjørne uden mobildækning. Andre beskrev området som et sted til både hjerne og hjerte, en aktiv omvej, man ikke kan lade være med at opsøge. Et sted, hvor nyeste forskning bliver omsat til leg og sjov for alle, og som får flere væk fra skærmene og ud og røre sig. Det er alt sammen idéer, som en gruppe studerende fra Syddansk Universitet og University College Lillebælt nu kvalificerer og supplerer. Og som også andre borgere og Fyens Stiftstidendes læsere senere får indflydelse på i en Café Stiften.

Husk roen

Penge er der til gengæld ikke masser af. Endnu. - Det er rigtigt, at der ikke er noget stort budget, konstaterer stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen. - Foreløbig når vi et stykke for det administrative sammenskudsgilde, vi har, men hvad der kommer derudover bliver et ærinde for politikerne. Det vil tilsyneladende være klogt af dem at finde midlerne. Det mener i hvert fald Anton Stahl Olafsson, der er lektor i Outdoor recreation and Green Space Planning ved Københavns Universitet. - Det med at bringe natur tæt på bymennesker er på dagsordenen i dag i hele Europa, fordi der er mange fordele ved det. Ud over at få en grøn infrastruktur, der samler flere grønne netværk i byen, kan det også være med til at styrke den sociale sammenkraft. Det kan blive et mødested, der knytter folk sammen, forklarer han. - Men det er vigtigt at tænke ind i projektet, at årsagen til, at danskerne søger ud i naturen, også er andet end bevægelse. Det er for at få fred og ro. Den natur, vi bruger allermest, er skov og rekreative områder, der ligger tæt på byen.

