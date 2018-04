Allerede torsdag kan hele landet blive lammet af en omfattende konflikt, der vil ramme skoler, sygehuse og en lang række andre vigtige funktioner. Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, tror ikke på, at forligsmand Mette Christensen vil lade parterne forhandle i 14 dage, hvis de ikke viser vilje til at indgå et kompromis.

- Hun vil erklære sammenbrud, hvis der ikke kan opnås enighed hele vejen rundt både statsligt, kommunalt og regionalt, og så får vi konflikt. Så kan både strejke og lockout træde i kraft samtidigt fem dage efter sammenbruddet, så det vil i princippet kunne ske torsdag i næste uge, siger Henning Jørgensen.

Det er forligsmanden, der sidder for bordenden, og hun vil næppe lade forhandlerne sidde i deres soveposer et minut længere, hvis de ikke vil tilslutte sig et mæglingsforslag, som er et kompromis, hun skitserer.

Skulle parterne alligevel få mulighed for at forhandle videre til den sidste deadline, træder strejkerne i kraft den 8. maj og lockouten den 12. maj.