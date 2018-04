Busser

Formanden for Fynbus fastholder sit nej til et ægteskab med Sydtrafik, men lægger op til mere samarbejde.

Trafik: Fynbus har gennem årene kategorisk afvist at blive en del af et stort, fælles busselskab, der rækker over Lillebælt.

Den holdning er der ikke rokket ved, men formand for Fynbus Morten Andersen (V), der er borgmester i Nordfyns Kommune, ser gode muligheder i mere samarbejde mellem de to trafikselskaber. Analysen kan bidrage med flere bud på, hvor det kan ske.

- Det kan være, der kan hentes nogle synergier. Der er mange ting, vi nok kan gøre i fællesskab, mener formanden og nævner som eksempel markedsføring.

Men en fusion har ikke gang på jord set fra Fyn. Morten Andersen peger på, at Fynbus, der ejes af de ni fynske kommuner og regionen, bør bevare sit fokus på at varetage de fynske passagerers interesser bedste muligt.

- Vi er med til at binde Fyn sammen. Jeg er nervøs for, hvad der sker, hvis vi fjerner fokus fra, hvad der er godt for Fyn. Vi har ikke så meget til fælles med trafikken i Sydtrafik.

- Men på mange andre områder samarbejder Region Syddanmark jo over Lillebælt. Hvorfor kan I så ikke?

- Det er rigtigt, men der er eksempelvis ingen krydsende bustrafik over Lillebælt, og vi har ikke det store fællesskab med Tønder. Hvis et bestyrelsesmedlem fra Svendborg skal bestemme over trafikken i Tønder, så kommer man lidt for langt væk.

- Men det er vel det, som regionsrådet har gjort i mange år på et hav af områder?

- Det kommer meget an, på hvad der er tale om. Sygehuse er eksempelvis fælles for vores borgere. Mange jyder kommer på OUH, og fynboer tager til sygehuse i Jylland. Det giver også god mening at samarbejde om jordforurening og den regionale udviklingsplan, mener Morten Andersen.