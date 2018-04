Trafik

Busser: Det nye regionsråd fortsætter kampen for at få lagt de to trafikselskaber i regionen sammen. Det har længe været en fælles holdning blandt de syddanske politikere, at Sydtrafik, der dækker Syd- og Sønderjylland, samt Fynbus, skal fusioneres.

Den seneste analyse fra 2013 viste, at der ved en fusion kunne spares omkring 20 administrative stillinger eller omkring syv millioner kroner.

Selskaberne Der er to trafikselskaber i Region Syddanmark. Sydtrafik dækker Syd- og Sønderjylland, mens FynBus står for busdriften på Fyn.



Begge selskaber er ejet af de kommuner, de dækker, samt Region Syddanmark. I begge bestyrelser sidder repræsentanter fra regionen samt kommunerne.



Begge selskaber har desuden en direktør samt en lang række administrative funktioner i form af blandt andet trafikplanlægning, bogholderi og kommunikation.

Nu foreslår de Konservative, som har presset på for en fusion i årevis, en ny analyse, der kan kaste lys over, hvor meget der kan spares ved en fusion.

- Det er nødvendigt for at få at vide, om besparelserne nu er på samme niveau som tidligere, siger nyvalgte Morten Weiss-Pedersen (K).

Hvis en analyse igen viser et besparelsespotentiale årligt på omkring syv millioner kroner, skal en fusion hurtigst muligt gennemføres, mener de Konservative.

- Jeg vil gerne se de politikere og bestyrelsesmedlemmer, som i så fald ikke vil være med til at høste den gevinst, mener Morten Weiss-Pedersen.

Han påpeger, at buspassagererne ikke har gavn af, at der bliver brugt mange ekstra penge på at holde to selskaber kørende i samme region.

Han lægger op til en fusion, "som begge parter skal kunne se sig selv i", og hvor de sparede midler ved at lægge to administrationer sammen til én skal deles mellem selskaberne.

De Konservative ønsker, at de sparede kroner skal gå særligt til skoletransport og landdistrikterne.