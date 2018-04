Bag Arne Jacobsens kendte tekstildesign gemmer der sig en historie, som de færreste kender til.

Arne Jacobsen har været en af sin tids største eksponenter for dansk design, og selv om der i 2018 er gået 47 år, siden arkitekten og designeren tegnede sine sidste skitser, er hans navn nærmest varmere end nogensinde. I år er der et helt særligt fokus på Arne Jacobsen, fordi hans ikoniske møbler fra SAS Royal Hotel kan fejre 60 års jubilæum. Den 100 år lange succeshistorie for brandet Arne Jacobsen betyder da også, at de allerfleste danskere kender Arne Jacobsens design og arkitektur i dag. Lidt mindre kendt er hans tekstildesign, som Georg Jensen Damask i dag bruger på duge og sengetøj - på trods af at der hører en både dramatisk og fascinerende historie til skabelsen af designet bag tekstilerne.

På flugt fra Sverige

I 1943, under Anden Verdenskrig forlod Arne Jacobsen sin hvide funkisbolig i Charlottenlund. Arne Jacobsen, som var jøde, flygtede sammen med sin nye hustru, Jonna Jacobsen, til Sverige i en robåd. Med i båden var også hans ven, den kendte danske designer Poul Henningsen, og hans kone. I Stockholm havde en anden berømt arkitekt - og en god ven af Arne Jacobsen - finske Alvar Alto, fundet en lille lejlighed til Jacobsen-parret. Og herfra startede Arne Jacobsen for alvor sin karriere inden for tekstildesign. Det svenske stormagasin Nordiska Kompagniet hørte rygter om Arne og Jonna Jacobsens ankomst til Sverige og bad efter kort tid parret om at designe en stor tekstilkollektion. På et år skabte de sammen 16 tekstildesign, som blev præsenteret i 1944. Den historie fortæller Arne Jacobsens barnebarn, designeren Tobias Jacobsen, i dag. - Min farfar ønskede i virkeligheden at blive kunstner, men det fik han ikke lov til af sin far. Med mønstrene fik han dyrket sin indre kunstner, mere end han gjorde i sin arkitektur. Her skulle han ikke tænke på bygningsregler, fortæller Tobias Jacobsen.

Med passer og lineal