Design. Der er gået 25 år, siden de første koniske Grand Cru-streger blev til en vinprop og en kæmpesucces. Igennem årene er vin-serien udvidet med alle slags service, køkkentilbehør, bestik og glas. De sidste er solgt i millionvis i Danmark.

Det er ikke alle ting fra 90'erne, man stadig ville karakterisere som smukke eller gennemtænkte, nu hvor årtiet er lidt på afstand. Tamagochien forsvandt lige så hurtigt fra børns bevidsthed, som den overtog den, da den plagede hele verden med dens konstante, virtuelle behov. Buffalo-støvlerne, der tilføjede 10 centimeter i højden og ligeså mange ankelskader om måneden, var også en døgnflue. Og mændenes jakkesæt bliver (heldigvis) ikke længere købt i dobbelt størrelse, ligesom drengenes cowboy-bukselommer igen vender indad, som de bør. Men én 90'er-landeplage er aldrig forsvundet: Grand Cru-vinproppen, der bare i første måned af dens levetid blev solgt i 20.000 eksemplarer. Grand Crus top fire Grand Crus fire bedst sælgende produkter gennem tiderne:1) Godt 20 millioner Grand Cru vandglas (siden 2000).2) 3,4 millioner Grand Cru vandkarafler (siden 2000).3) 1,7 millioner Grand Cru tallerkner på 27 cm (siden 2005).4) 1,5 millioner Grand Cru vinprop (siden 1993).Kilde: Rosendahl Design Group Den var det, som de fleste entreprenante designere og opfindere drømmer om: et produkt, som ingen vidste, de havde brug for, men som alle nærmest købte. - Det var et helt nyskabende produkt, der kom på et tidspunkt, hvor danskerne langsomt var begyndt at drikke mere vin. Så man vidste ikke, at der fandtes et behov for en prop, der gjorde, at man kunne gemme resten af flasken til en anden dag, siger Charlotte Fly Andersen, der er viceadministrerende direktør i Rosendahl Design Group. Men det var ikke kun på produktsiden, at vinproppen fra Rosendahl var nyskabende. Erik Rosendahl købte en annonce på bagsiden af magasinet Bo Bedre, som ellers altid havde været forbehold eksklusive produkter og dyre møbler. Og den konisk formede vinprop i stål og sort kunststof til 149 kroner trak opmærksomhed på bagsiden ligesom i butikkerne. - Den solgte helt vildt op til jul. I løbet af første måned solgte Rosendahl 20.000 vinpropper, siger Charlotte Fly Andersen.

Tidløst og tilgængeligt

Og i modsætning til både buffalostøvler og tamagochier kan man stadig købe den stilrene, enkle prop i butikkerne. I år fejrer den 25 års jubilæum omgivet af en kæmpe familie af Grand Cru-produkter. For succesen gjorde, at serien voksede, og de karakteristiske fire riller og den koniske form fra vinproppen kan findes på tallerkner, glas, kopper, skåle, termokander, opbevaringsglas og krydderikværne - for at nævne nogle stykker. Mange af dem er tegnet af Tine Casper, der i 14 år har været designeren bag Rosendahls Grand Cru-serie. Det første produkt hun tegnede var krydderikværnen. - Selv om produkterne er blevet til over 25 år, kan man ikke se, hvornår de hver især er designet. De har et stramt, enkelt formsprog, hvor den koniske form og de fire riller går igen helt tilbage fra vinproppen. Men produkterne er også blevet fornyet i form af materialerne, fortæller Tine Casper. Der er noget ret maskulint over en stram, geometrisk form skabt i stål og sort kunststof som vinproppen. Og i begyndelsen var stål og glas de primære materialer i Grand Cru-serien, der startede som tilbehør til vindrikning. I 2000 blev serien udvidet med vandkarafler og vandglas, "og så er resten historie," siger Charlotte Fly Andersen. Vandglassene slog designets popularitet fast. - De blev vores bestseller. Vi har solgt over 20 millioner af glassene, siden de blev lanceret, og der var engang, hvor man kunne sælge sort set alt med fire riller, siger hun Forklaringen på designets popularitet er tilgængelighed, mener hun. Både prismæssigt, hvor Grand Cru stellet er langt billigere end klassiske Royal Copenhagen og lidt billigere end for eksempel Eva Solos stel, der har den samme enkelhed og tidløshed over sig. Men det er også tilgængeligt design, for det enkle, funktionelle formsprog og de karakteristiske riller virker hverken overvældende eller stødende på de fleste. Det er nemt at kombinere med andet (måske mere udtryksfuldt og farverigt) stel eller bestik. - Det glider ind i borddækningen uden at råbe. Det er enkelt, stilsikkert og ikke elitært design. Det holder bare, hvad det lover, siger Tine Casper.

Alt med fire riller