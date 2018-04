Opskrifter. Det er grøntsagerne, der har hovedrollen i kok Mikkel Kaarstads og fotograf Anders Schønnemanns tredje kogebog "Evergreen". Den nordiske natur og det vegetariske køkken smelter sammen i bogen, hvor kokken har samlet 70 opskrifter, der fokuserer på de grøntsager, der gror på danske marker og haver. Her deler han to opskrifter, hvor sommerens majs bliver brugt på to vidt forskellige måder.

Grillede majs med smør med harissa, røget paprika og merian

4 personer 100 g blødt smør 2 spsk harissapasta 1 tsk røget paprika salt og friskkværnet peber 4 majskolber 10 friske meriankviste (gerne med blomster) snor Læg snoren i koldt vand. Kom smørret i en skål, og rør det med harissapasta, røget paprika, salt og friskkværnet peber, til du har et blødt og rødligt smør. Træk bladene på majskolberne tilbage uden at fjerne dem helt, og smør et godt lag smør på hver majskolbe. Dæk herefter majskolberne til igen med bladene. Bind to til tre stykker snor rundt om hver majskolbe, så bladene holder på smørret, når majskolberne kommer på grillen. Læg majskolberne på grillen, og grill dem i cirka to minutter på alle sider, indtil bladene er helt sorte, og selve majskolberne er tilberedt med smørret. Server majskolberne med det samme ved at trække bladene af og drysse med hakket frisk merian og lidt salt.

Bouillon på brændte majskolber med majs, kantareller og smilende æg