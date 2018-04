Angst, #metoo, patriarkatet og kærligheden. The Face of the 80'ies lukker os ind bag det skønne ydre, hvor sårbarheden, vildskaben, fornuften og visdommen trives, i sin nye bog "Jeg er f*cking hot". Vi tegner et psykologisk portræt af modellen, forfatteren og psykologen Renée Toft Simonsen.

Håret er sat højt, og makeuppen er malet på hele ansigtet. Kroppen er klædt i haute couture, og hun er omgivet af mennesker, hun ikke kender, men som alle har et ærinde på og omkring hende: en makeupartist, en frisør, en stylist, en fotograf og assistenter til den ene og den anden.

De har netop skudt en forside til engelske Vogue og skal spise frokost, før arbejdet fortsætter.

Renée Toft Simonsen er skrupsulten, husker hun, og har fyldt tallerkenen med mad, men hånden, der skal føre gaflen op til munden, vil ikke. Den ryster. Alle folkene omkring hende snakker, men hun kan intet høre, for hun befinder sig pludselig i en glasklokke. Og lige der midt i fotostudiet i London bliver 23-årige Renée Toft Simonsen uendeligt bange. Hendes hjerte hamrer, og gulvet gynger.

- Det var mit indre barn, som var blevet undertrykt, overhørt og most forbi så længe, at det sendte angsten. Det var nødt til at være så drastisk en besked for at få mig til at stoppe op. Kroppen reagerede fysisk, jeg var svimmel, gulvet bevægede sig imod mig, og det var alt, som sådan et angstanfald kan være. Men det vidste jeg ikke dengang, siger Renée Toft Simonsen.

Hun vidste heller ikke, at hun engang ville kalde angsten en gave. At hun ville begynde at forsvare sin egen sårbarhed og skrue lidt ned for driften mod at præstere, tjene penge og feste. I seks-syv år havde 80'ernes smukkeste ansigt faret verden rundt, set perfekt ud på forsider, festet og mærket bankbogen vokse. Indtil angsten kom.

- Det var en kæmpegave, det kan jeg se nu. At jeg fik den angst gjorde, at jeg fik øje på mit indre barn, og opdagede, at jeg var nødt til at give hende plads og sige, at det er okay, hun også findes. Jeg måtte give plads til sårbarheden og lære mig selv at kende, siger Renée Toft Simonsen.

Fotomodellen, forfatteren og psykologen Renée Toft Simonsen har formuleret fire psykologiske arketyper som et redskab til at lære sig selv og andre mennesker at kende: Det var overjeget og vildkvinden, der styrede modelshowet i sådan en grad, at Renée Toft Simonsens indre barn til sidst måtte bryde ud gennem et angstanfald. Med tiden og den voksende indsigt er også viskvinden blevet en tydelig del af hendes liv.

Arketyperne er alle nødvendige og lige meget værd, fortæller Renée Toft Simonsen. Det psykologiske portræt begynder med hendes oversete indre barn.