Ved Retten i Odense blev en 28-årig mand onsdag frifundet for en voldtægt, som ifølge anklagen fandt sted for 13 år siden. Han blev dog idømt 30 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse ved samme episode. Lovgivning fra 2005 endte med at gøre udslaget.

Både anklager og forsvarer var noget overrasket, da der onsdag blev afsagt dom i en voldtægtssag ved Retten i Odense. Her blev en 28-årig mand fra Odense frifundet for voldtægt mod en dengang otteårig pige i 2005. Dengang var tiltalte selv 15 år gammel.

Lov fra 2005 gjorde udslaget En 28-årig mand fra Odense blev onsdag frifundet for voldtægt ved samleje med barn under 12 år under anvendelse af tvang efter straffelovens §216, stk 2, jf. stk. 1, nr. 1.



Da forholdet er sket i 2005, skulle anklageren kunne påvise, at der var tvang eller trusler om vold involveret, for at tiltalte kunne dømmes for voldtægt.



Det skyldes, at loven dengang krævede, at der var tvang eller trusler om vold til stede, før der kunne være tale om voldtægt.



Ifølge dommeren skulle et samleje - ifølge loven fra 2005 - desuden ske vaginalt, før der kunne dømmes for voldtægt.



Da netop den detalje har afgørende betydning, beskriver vi i denne artikel omstændigheder ved sagen mere detaljeret, end vi normalt ville vælge at gøre.



Da det ikke kunne påvises, om der var sket et samleje, og hvorvidt det i så fald var sket vaginalt eller analt, blev tiltalte frifundet for voldtægt.



Han blev dog idømt 30 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse.

Det var dog ikke så meget sagens udfald, der kom bag på forsvarer og anklager. For anklageren var det begrundelsen for udfaldet, der overraskede, mens forsvareren undrede sig over, at man i retten diskuterede noget, der ikke var en del af anklageskriftet.

For mens anklager Stephanie Elisabeth Pedersen gennem hele retssagen, der løb over to dage, argumenterede for, at tiltalte skulle dømmes for voldtægt, gik forsvarer Erik Bo Rasmussen efter "pure frifindelse", som han selv formulerede det, kort før dommeren og de to lægdommere trak sig tilbage for at votere.

En pure frifindelse blev det dog ikke til for tiltalte. Han blev derimod idømt 30 dages betinget fængsel for blufærdighedskrænkelse med et krav om, at han skal betale for sagens omkostninger samt betale en erstatning på 8000 kroner til pigen, der i dag er en kvinde.

Men anklagen om voldtægt blev han derimod frifundet for.

Det skete, fordi det i løbet af retssagen ikke blev klart, om der i 2005 foregik et samleje mellem de to parter, og hvorvidt det i så fald skete vaginalt eller analt. Da sagen drejer sig om en episode, som fandt sted i 2005, skal der nemlig dømmes efter dagældende regler. Og dengang skulle et samleje ifølge dommeren ske vaginalt, før der kunne være tale om voldtægt. Også selv om det drejede sig om børn.

- Så vi har i princippet ikke taget stilling til, om han har været inde i hende, forklarede dommer Ingrid Therkelsen, efter hun havde læst dommen op.

Og den detalje var hverken anklager eller forsvarer opmærksom på, før dommen var afsagt:

- Hvis jeg havde vidst, at det havde en betydning, om det var sket vaginalt eller analt, kunne jeg have spurgt forurettede mere ind til det, sagde anklager Stephanie Elisabeth Pedersen efter domsafsigelsen.

Mens det også var nyt for forsvarer Erik Bo Rasmussen, at loven var sådan i 2005, var det dog ikke det, der kom mest bag på ham. Det var derimod en undren over, hvorfor retten overhovedet skulle diskutere, om samlejet var sket analt eller vaginalt, når der kun var rejst tiltale om voldtægt, der var foregået vaginalt.

- Jeg var ikke forberedt på, at man skulle diskutere analt samleje, når det ikke var en del af anklageskriftet. Men jeg er stadig overbevist om, at han var blevet frifundet alligevel, da der ikke er ført beviser for, at der var anvendt trusler eller vold i situationen, forklarede Erik Bo Rasmussen. Han gav samtidig udtryk for, at han var fint tilfreds med sagens udfald.