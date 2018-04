En trivselsmåling blandt medarbejderne i Nyborg Kommune viser endnu en gang et flot resultat, der er svært for andre kommuner at hamle op med.

Nyborg: Ansatte i Nyborg Kommune er glade for at gå på arbejde. Faktisk så glade at de gerne anbefaler kommunen som arbejdsplads til andre. Sådan lyder en del af konklusionen fra den seneste trivselsundersøgelse lavet af konsulentfirmaet Rambøll Management Consulting. På langt de fleste punkter er resultaterne enten forbedret eller de samme som sidste undersøgelse i 2016. Samlet set ligger Nyborg Kommune ifølge firmaet "rasende godt". Tal fra trivselsmåling Trivselsmålingen for medarbejdere i kommunen bliver gennemført hvert andet år. Konsulentfirmaet sammenligner resultaterne med 20 andre kommuner, der har fået lavet undersøgelsen fire gange.Dette års resultat viste blandt andet, at 80 procent gerne anbefaler andre at søge arbejde i kommunen. Især ansatte i daginstitutioner, skoler og plejecentre er tilfredse og stolte af deres job.



Derudover viser målingerne, at tilliden til nærmeste leder er stor og medarbejderne i høj grad tager ansvar og yder en ekstra indsats. - Jeg er både glad og stolt over resultatet. Det medarbejderne siger i deres svar, er jo, at vi gør det rigtige, siger kommunaldirektør i Nyborg Kommune Lars Svenningsen. Han er især glad for, at der er sket en stigning i antallet af medarbejdere, som er stolte af at være ansat i kommunen. - Stolt er jo ikke sådan et ord, man bare går og slynger om sig. Derfor synes jeg, den stigning er rigtig flot, fortæller han.

God opbakning

Derudover er det værd at fremhæve, at vurderingen af tilfredshed, motivation og engagement i Nyborg Kommune ligger højt. Og de gode resultater giver et realistisk billede af virkeligheden, da medarbejderne bakker godt op om undersøgelserne. Firmaet bag har aldrig før oplevet, at 90 procent eller flere har deltaget i fire målinger i træk - men det er ikke desto mindre tilfældet i Nyborg. Lars Svenningsen mener, det er fordi, der ude på arbejdspladserne bliver udpeget ambassadører til at hjælpe med at minde sine kollegaer om at få udfyldt skemaet. På den måde bliver det et fælles ansvar. Og netop fællesskab vægtes højt i kommunen. - Vi har en særlig ånd i organisationen. En rigtig god tone og et super godt samarbejde. Jeg tror især viljen til at samarbejde på kryds og tværs er noget, der betyder rigtig meget, siger han.

Lavt sygefravær